Lega e Figc al Governo: “Si giochi a porte chiuse”

Dopo il vertice tra Figc e Lega con il Governo, gli organi del calcio chiedono che si giochi a porte chiuse la prossima giornata di campionato

Il coronavirus ha stravolto anche il mondo dello sport. Questa mattina si sono riuniti la FIGC, il Governo e le diverse leghe per concordare un piano efficace da attuare in riferimento alle prossime partite ed alla situazione attuale. Nei giorni scorsi sono state prese alcune misure precuazionali, con le regioni coinvolte che hanno emesso dei veti ad eventi pubblici e manifestazioni. Sono state rimandate alcune partite di Serie A, per evitare che il contagio del virus si diffondese, data la precarietà delle conoscenze a disposizione. Durante la riunione di oggi si è quindi cercato di trarre le fila.

La FIGC vuole le partite a porte chiuse

Oltre alle date di recupero delle partite saltate nell’ultima giornata di campionato, si è andati verso il proseguimento del campionato a porte chiuse. La possibilità quindi che la Serie A prosegua è alta, con l’Europeo che non permetterebbe eventuali slittamenti dei match previsti. La FIGC ha richiesto espressamente al Governo di poter mettere in atto questo piano, con l’ordinanza del Ministero che non specificava nulla a riguardo. Al contempo, si sono riuniti alcuni medici di Federcalcio per prendere in esame la situazione e comunicare quanto deciso alla riunione.

La Lega Pro rinvia la 9^ e la 10^ giornata

La partita che crea più problemi è il derby d’Italia, diffiicle da rimandare e che potrebbe disputarsi invece in campo neutro senza l’accesso ai tifosi, così come Milan-Genoa. Intanto la Sampdoria ha optato per la sospensione di tutte le attività delle Academy in programma per oggi. La Lega Pro invece ha deciso di rinviare due intere giornate dei gironi A e B: rispettivametne la 9^ e la 10^ giornata. La Serie B sta ancora valutando ogni singolo caso mentre la Lega Dilettanti vorrebbe che venissero rinviate tutte le partite in programma nelle regioni colpite dal coronavirus. Si resta in attesa di ulteriori novità.