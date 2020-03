Malagò: "Ricominciare dopo il 3 aprile? Solo se si potrà programmare" - Toro.it

Giovanni Malagò, ha parlato dello stop delle sport ipotizzando se e quando sarà possibile parlare di ripresa, vista l’emergenza coronavirus

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto a Uno Mattina per parlare dell’attuale emergenza e soprattutto dello stop dello sport, almeno fino al 3 aprile. “È evidente che la palla è in mano ai tecnici: se il 3 aprile si vedrà la luce in fondo al tunnel sarà possibile programmare, pianificare un nuovo calendario delle competizioni nazionali e internazionali. Ma tutto questo è subordinato a ciò che avverrà: allo stato dell’arte non è possibile prevederlo”, ha spiegato il numero uno del Coni. “Sento spesso persone senza specifiche competenze, in questo caso sulla terribile vicenda che stiamo vivendo, che fanno previsioni e sostengono tesi: non ho mai capito bene da che punto di vista”.

Coronavirus e sport nel resto d’Europa (e del mondo)

In Italia lo sport si è fermato del tutto, non in Europa e non nel resto del Mondo, anche se i primi casi hanno spinto le federazioni a sospendere, chi il calcio, chi il basket (vedi l’NBA), chi altri sport. “Sta accadendo di tutto: squadre italiane che non sono potute partire, squadre straniere che non sono venute in Italia, partite a porte chiuse o stadi stracolmi. Insomma, un brutto spettacolo. Prima o poi la stessa decisione che ha preso l’Italia, fermare tutto lo sport, la dovrà prendere anche l’Europa”.