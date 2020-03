Coronavirus: si fermano i campionato anche in Olanda e Portogallo - Toro.it

Dopo Svizzera, Italia e Spagna, anche Olanda e Portogallo fermano i rispettivi campionati nazionali a causa del diffondersi del Coronavirus

Aumenta la lista dei campionati che sono costretti a fermarsi a causa del diffondersi del Coronavirus. Dopo Svizzera, Italia e Spagna, anche l’Olanda e il Portogallo hanno fermato i rispettivi tornei nazionali: lo stop dell’Eredevise è fino al 31 marzo, non si giocheranno quindi i prossimi due turni, in Portogallo invece non si sa quando si tornerà a giocare a calcio. In Germania e in Inghilterra i campionati proseguono, almeno per il momento, a porte chiuse.