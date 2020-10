Uefa, Ceferin su Euro 2021 in un solo Stato

Le dicharazioni del presidente Uefa Ceferin sull’Europeo 2021, che da itinerante passa alla forma classica, sul Var e sulla Champions del futuro

“Siamo preoccupati per la situazione sanitaria, ma siamo anche sicuri che si giocheranno nel 2021.“. Dichiarazioni rassicuranti che arrivano dal presidente Uefa Ceferin, ai microfoni di #Vamos, il format calcistico di Movistar. “Il format resta lo stesso con le 12 sedi, ma in caso di emergenza si potrebbe giocare anche in undici, cinque o in un solo Paese. L’unica cosa che non sappiamo è se si farà a porte chiuse, con una parte di pubblico o con gli stadi pieni.“, prosegue il presidente Uefa. In dubbio quindi la presenza o meno del pubblico, che per ora sembra da escludere, data la situazione.

Il presidente Uefa: “Per la Champions possibile Final Four dal 2024”

Ceferin sulla Champions: “La situazione economica di ogni squadra, lega nazionale e della UEFA non è buona come prima. Se questa emergenza non finisce il calcio potrebbe avere problemi davvero più seri, sarebbe un vero disastro. Champions? I club sono stati soddisfatti di come siamo riusciti a concludere la competizione in una situazione così difficile. La fase finale a 8 squadre però sarebbe difficile da ripetere a causa del calendario. É invece possibile che venga introdotta una Final Four, un grande evento di una settimana di calcio da svolgere nelle maggiori città, quelle più attrezzate. Penso che si possa fare solamente dal 2024.“.

Ceferin: “Il Var va migliorato”

Sul Var invece: “Nei giorni scorsi, durante le gare delle Nazionali, ci sono state situazioni quasi comiche. Bisogna chiarire per bene quando si tratta di fallo di mano e quando invece no, perché ogni volta si giudica in maniera diversa. Manca l’oggettività. Si potrebbe anche discutere del fuorigioco di un centimetro, o del movimento del portiere di pochi centimetri in avanti sui rigori. Il Var aiuta il calcio, ma può anche danneggiarlo a volte. Non penso che questa tecnologia sarà eliminata, credo però che potrebbe essere migliorata.“.