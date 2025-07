Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Tra ritiri e impegni pre stagionali, il calciomercato della Serie A continua a riservare sorprese. È il giorno di Luka Modric al Milan. Il campione croato è sbarcato in Italia per visite mediche e firma. I rossoneri sondano anche Dusan Vlahovic della Juventus. Il serbo interessa anche al Manchester United. Nelle prossime ore il Napoli accoglierà Noa Lang.

Il fantasista del PSV arriverà in Italia per svolgere le visite mediche con gli azzurri e unirsi ufficialmente alla squadra di Antonio Conte. L’Inter non rinforzerà la difesa con Christian Mosquera. Il centrale andrà in Inghilterra, direzione Arsenal.

La Cremonese lavora per due innesti, il Cagliari su Esposito

La Cremonese è al lavoro per soddisfare le richieste di Davide Nicola. I grigiorossi hanno accelerato per Romano Floriani Mussolini e Alessio Zerbin. Su quest’ultimo, rientrato a Napoli dal prestito al Venezia, c’è la concorrenza di Pisa e Lecce.

Il Cagliari punta a rinforzare l’attacco. I rossoblù non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio di Roberto Piccoli. Per questo motivo, i sardi seguono con attenzione Sebastiano Esposito. La punta è reduce dalla buona stagione a Empoli. A centrocampo, l’ultima idea del Cagliari è Michael Folorunsho.

Kean rifiuta l’Arabia

Moise Kean ha detto no all’Arabia Saudita. L’attaccante della Fiorentina è stato corteggiato dall’Al-Qadsiah, con il club che aveva proposto al giocatore uno stipendio da 15 milioni all’anno. Il classe 2000, consapevole del rischio di finire fuori dal giro delle convocazioni di Gennaro Gattuso, ha preferito continuare a vestire la maglia viola.

La Roma lavora su più fronti. In attacco, i giallorossi hanno incassato il sì di Evan Ferguson del Brighton. A centrocampo, la squadra di Gian Piero Gasperini lavora per Rios del Palmeiras e El Aynaoui del Lens.