Calciomercato Torino / Dal Kosovo, voci su un incontro tra Paolo Maldini e l’entourage di Vojvoda per un possibile trasferimento al Milan

Con la stagione che si avvicina al termine, c’è chi si è già mosso sul fronte mercato. Il Milan ha infatti scelto di giocare d’anticipo sul fronte terzini e nel mirino ci avrebbe messo Mergim Vojvoda, attualmente al Torino. Dal Kosovo sono infatti arrivate alcune voci secondo cui Paolo Maldini avrebbe incontrato l’entourage dell’esterno granata, per cominciare a tastare il terreno in vista della prossima stagione. Prevenire è meglio che curare e, con Florenzi infortunato e il riscatto in dubbio, i rossoneri hanno scelto di tenersi aperte altre piste.