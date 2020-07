Falque ha voglia di rivalsa: ma il mercato potrebbe riportarlo a Torino

Iago Falque torna a Torino per a prima volta da avversario: in palio ci sono una rivincita personale, la salvezza e il possibile ritorno proprio in granata

Era lo scorso 25 gennaio quando Iago Falque salutò per l’ultima volta il Grande Torino. Una partita, quella tragica contro l’Atalanta, nella quale l’attaccante partì dalla panchina per lasciarla solo al termine dei 90 minuti senza vedere mai il campo. Quello stesso campo che domani sera tornerà a calcare per la prima volta da avversario. Davanti al Toro di Longo, infatti, si schiererà il Genoa che proprio ai granata contende i punti salvezza che permetteranno alla vincente di fare un fondamentale passo avanti in classifica. Ma in ballo non ci sarà solo la vittoria, né il discorso salvezza: per lo spagnolo, infatti, avrà l’occasione di prendersi anche una piccola rivincita personale.

Flaque, a Torino per dimostrare che è ancora decisivo

“Ho ancora tanta voglia, posso ancora fare qualche anno ad alti livelli“. Così commentava la sua stagione Iago Falque non più tardi di qualche giorno fa. E al Genoa lo sta dimostrando: archiviato il problema muscolare che ha compromesso la prima parte di stagione, l’attaccante sembra essere tornato ai suoi standard contribuendo alla risalita del Genoa e mandando chiari segnali al Torino. Quasi a voler smentire quelle voci che lo vedevano ancora alle prese con infiniti problemi muscolari che, sulla carta, avrebbero dovuto giustificare il suo addio, seppur momentaneo, al Toro.

Un addio avvallato anche dall’ex tecnico Walter Mazzarri e dalla società che oggi non può fare a meno di confrontarsi con una realtà ben diversa da quella dipinta mesi fa, durante il mercato di gennaio. Falque è tutt’altro che “bollito” e, ritrovata la condizione, sta dimostrando di poter essere ancora decisivo. Ma soprattutto sta mettendo ancora più in evidenza, se mai ce ne fosse ancora bisogno, l’errore madornale fatto dai granata. Quanto servirebbe al Toro, oggi, un giocatore come Falque? Domanda retorica e dalla risposta scontata e allora per lo spagnolo la partita di domani sera ha valenza doppia. Falque vuole aiutare il Genoa, e non ne ha mai fatto mistero, ma anche togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Anche in ottica futura.

Toro o Genoa: quale futuro per l’attaccante?

Sì, perchè il braccio di ferro tra Torino e Genoa non riguarda solo il discorso sulla permanenza in Serie A. Nella prossima sessione di mercato, infatti, le due società dovranno accordarsi proprio sul futuro dell’attaccante in prestito ai liguri. Liguri che, a fine stagione, potrebbero anche decidere di non riscattare il giocatore: 8 milioni, questa la cifra che i rossoblu dovrebbero sborsare per il titolo definitivo di Falque, sono tanti e il Toro potrebbe approfittarne per riportare il proprio attaccante sotto la Mole.

E, come già sottolineato più volte, a fare da ago della bilancia ci sarà soprattutto Vagnati. Il ds granta aveva già cercato di arrivare a Falque ai tempi della Spal e potrebbe riprovarci per metterlo al centro del proprio progetto e del Toro del prossimo anno. Intanto, però, ci sarà Torino-Genoa e a parlare, prima del mercato e dei contratti, dovrà essere il campo.