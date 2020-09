Torino, è il giorno di Murru: e a Firenze sarà già titolare - Toro.it

Verso Torino-Fiorentina: arrivato a Torino, Nicola Murru si allenerà con i nuovi compagni al Filadelfia. E farà le prove per la prima di campionato

Si è trovato d’un tratto a Torino, paracadutatovi dopo una trattativa lunga una manciata di ore. Nicola Murru aveva in testa la Juventus fino a domenica, perché quella è l’avversaria designata della Sampdoria alla prima giornata della nuova Serie A. E invece affronterà la Fiorentina con addosso una maglia nuova di zecca: quella del Toro, che ha acquistato il terzino in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Ieri ha salutato Genova. Oggi sarà il giorno delle visite: prima quelle mediche, poi quella allo stadio “Grande Torino” in compagnia del direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, che gli sottoporrà il contratto da firmare.

Subito al Filadelfia: tre giorni a Fiorentina-Torino

Ma sarà anche il giorno del campo. Nel pomeriggio ritroverà Giampaolo, che al Filadelfia si sta preparando al suo esordio ufficiale sulla panchina che fu di Mazzarri e Longo nell’ultima stagione. Al “Franchi” (sabato, ore 18), Murru è già in rampa di lancio per giocare da titolare.

Sì, perché il tecnico di Giulianova ha perso Rodriguez per infortunio – e questo ha pesato non poco nella scelta di affondare per il terzino ex Cagliari – e sa di avere Ansaldi a mezzo servizio. Così è già orientato a lanciare Murru.

Il nuovo arrivato metterà tre allenamenti nelle gambe, da qui a sabato. Ma non saranno necessariamente pochi: l’aver già lavorato con Giampaolo, infatti, lo mette in una posizione privilegiata. Se il feeling con i nuovi compagni sboccerà sin da subito, allora il Toro avrà già alla première una risorsa in più.