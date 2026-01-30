Toro.it

Il Toro non molla Olusesi, ma anche la Juventus è sul classe 2007 del Tottenham

Il Torino continua a monitorare il fronte Olusesi, con Petrachi che spinge da giorni per convincerlo, ma sul classe 2007 del Tottenham si registra anche un interesse da parte della Juventus. I bianconeri vorrebbero infatti fare un investimento a titolo definitivo sul calciatore, a differenza del Toro che opterebbe per un prestito con diritto di riscatto.

Potrebbe quindi configurarsi un vero e proprio derby nelle ultime ore di mercato per il giovane talento, con la volontà del ragazzo e del suo entourage che potrebbero essere decisive.

Urbano Cairo, Gianluca Petrachi

ultimo aggiornamento: 30-01-2026

Fandango
Fandango
1 minuto fa

Solo un pazzo sceglierebbe i gobbi.

carlettocrippa
carlettocrippa
5 minuti fa

Già immagino il giornalaio rilanciare sull’offerta fino a quando non la spunterà contro gli odiatissimi strisciati di Vinovo.

