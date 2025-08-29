Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano da vicino delle vicende riguardanti il Torino

Tuttosport
Toro-Carboni contatto. Idea se Coco va allo Spartak
Per la difesa da registrare un sondaggio per Le Cardinale del Brest. A sinistra invece si allontana Salah-Eddine: il terzino è vicino al Pdv

La partita di Biraghi. Con la Fiorentina serve un segnale
Sulla sinistra arriverà un rinforzo: con partite come quella di San Siro il terzino rischia di perdere il posto

“Al Toro per Baroni. Sogno un gol alla Juve… con lo scorpione!”
Ngonge si è presentato con una grande ambizione

La Gazzetta dello Sport
Ngonge per decollare
Cyril scuote il Toro: “Attacco ovunque conta l’istinto”

La Stampa
“Con Cairo un Toro anonimo. Sogno l’azionariato popolare”
Roberto Salerno, presidente del Torino Women, aiutò l’imprenditore nella scalata Il 2 settembre saranno 20 anni dall’attuale proprietà: “Ma c’è poco da festeggiare”

Ngonge: “Grazie Baroni. Voglio un gol nel derby”
L’attaccante belga è arrivato in prestito

La rassegna stampa sul Torino
