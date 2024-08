Torino e Crotone hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in prestito di N’Guessan: si attende l’ufficialità

È fatta per il trasferimento di Ange N’Guessan al Crotone. Il Il Torino ha trovato l’accordo con la società rossoblù per il trasferimento del giovane difensore centrale, che andrà in Calabria in prestito. Per N’Guessan, dunque, si prospetta un’altra avventura dopo l’esperienza della scorsa stagione alla Ternana. In Umbria però non aveva trovato molto spazio, se non qualche minuto nella gare playout. Ora raggiungerà Jonathan Silva, anche lui ceduto al club di Lega Pro.