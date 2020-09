Torino, UFFICIALI: tre acquisti dalla Spal per la Primavera

Calciomercato Torino / Tre nuovi acquisti per il vivaio granata: dalla Spal sono arrivati Horvath, Kryeziu e Catanzaro a titolo definitivo

É tempo di mercato anche sul fronte Primavera. Sconfitti alla prima di campionato dalla Lazio, ma reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia contro lo Spezia, i giovani granata hanno mostrato segnali positivi. La rosa a disposizione di Cottafava è però limitata, come ripetuto anche dal tecnico e c’è bisogno ancora di qualche innesto. Il Toro non ha perciò perso tempo, cecando di portare al tecnico qualche profilo nuovo in modo da avere rinforzi. Sono arrivati dalla Spal Krisztofer Horvath, trequartista classe 2002, Altin Kryeziu, centrocampista centrale classe 2002, e Mattia Catanzaro, mezz’ala classe 2004. Le tre giovani promesse sono passate in granata a titolo definitivo e presto potranno integrarsi con i compagni.