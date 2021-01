Tanti auguri di Buon Anno! - Toro.it

La Redazione di Toro.it augura a tutti voi un sereno e felice 2021, sperando che possa migliore anche per il Torino

Il 2020 è stato un anno terribile sotto tanti punti di vista, caratterizzato dalla pandemia di Covid che ha, inevitabilmente, condizionato le vite di tutte noi. Il Torino non ha certo saputo portare molti sorrisi ai propri tifosi: negli scorsi 12 mesi la squadra granata ha collezionato record negativi in serie e ha chiuso l’anno all’ultimo posto in classifica con appena 8 punti conquistati in 14 partite. Anche per tutti questi motivi, a voi, cari lettori, va il nostro augurio di un sereno e felice 2021, speriamo ricco di tante soddisfazioni e che qualcuna di queste le possa regalare proprio il Torino. Tanti auguri da tutti noi della Redazione di Toro.it: Buon Anno a tutti e Forza Toro!