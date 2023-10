Dopo l’ufficialità del passaggio del Giro d’Italia il 4 maggio a Superga, è comparso uno striscione contro questa decisione

Ieri è arrivata l’ufficialità: il 4 maggio il Giro d’Italia passa da Superga. Non tutti però sono d’accordo, tanto che è comparso uno striscione: “Il 4 maggio è nostro e degli eroi, il Giro dal 5 in poi”. Striscione pienamente approvato anche dal gruppo Resistenti Granata, con un comunicato: “Noi la pensiamo come gli autori di questo striscione. Il 4 maggio il Colle deve essere raggiungibile da tutti i tifosi che vogliano onorare gli Invincibili”. Di seguito la foto dello striscione e il comunicato completo.