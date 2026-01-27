Thoca atteso in Italia, il video che lo ritrae salutare la sua famiglia in aeroporto

Thoca è in arrivo in Italia. Il neo acquisto del Toro è atteso in giornata dopo essere partito dal Brasile, il video mostra lui che saluta i suoi familiari in aeroporto. Tchoca è arrivato a Torino con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni più 1 milione di bonus. Il riscatto diventerà obbligatorio al raggiungimento di almeno 10 presenze da 45 minuti ciascuna; inoltre, al club di provenienza spetterà una percentuale del 12% su una futura rivendita.