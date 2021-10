I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 3 ottobre 2021, il giorno dopo la sconfitta nel derby

La Gazzetta dello Sport

-Cairo: “Primo tempo dominato dal Toro, meritavamo un altro risultato”

Il presidente: “Sono dispiaciutoma soddisfatto dei nostri progressi“

-Juric trova il limite: “Mi sono mancati i ricambi”

Il croato: “Ai ragazzi non posso chiedere di più, hanno fatto un grandissimo primo tempo. Abbiamo pagato stanchezza e assenze”

Tuttosport

Juric: caso medici

“Pagati anche errori che come società avremmo dovuto gestire molto meglio: così non va bene”

“Pagati gli infortuni”

Cairo indirettamente dà ragione a Juric: “Primo tempo dominato, peccato non potersela essercela potuta giocare per via dei troppi assenti”. Mandragora: “Quanto ci brucia! Tifosi super, ci hanno spinto tanto, daremo loro gioie in futuro”

