Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul calciomercato e il ritorno di Casadei

Tuttosport

Udinese e Ricardo: il Toro spinge

Baroni ripropone Aboukhlal er Ilkhan e rilancia Casadei dall’inizio: i tre si giocano la conferma. Trattativa serrata con il Botafogo per il difensore. Idea Obrador per la fascia sinistra. Ngonge vuole la Lazio per questione di… cuore.

La Stampa

Casadei, casting per restare il Toro può cambiare idea

Il centrocampista rilanciato dal gol di Verona dopo 5 partite partendo dalla panchina, nella sfida di stasera contro l’Udinese contende il posto da titolare a Gineitis.

Occasione Toro: all’attacco dell’Europa, c’è l’offerta per Ricardo

Stasera l’Udinese. Chiesto anche Obrador del Benfica.

La Gazzetta dello Sport

Vlasic è la certezza Baroni con l’Udinese vuole conferme

Il croato guida la caccia la bis dopo il 3-0 al Verona Aboukhlal spinge per un’altra chance.

Cesare Casadei of Torino FC reacts during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
