Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul calciomercato e il ritorno di Casadei
Tuttosport
Udinese e Ricardo: il Toro spinge
Baroni ripropone Aboukhlal er Ilkhan e rilancia Casadei dall’inizio: i tre si giocano la conferma. Trattativa serrata con il Botafogo per il difensore. Idea Obrador per la fascia sinistra. Ngonge vuole la Lazio per questione di… cuore.
La Stampa
Casadei, casting per restare il Toro può cambiare idea
Il centrocampista rilanciato dal gol di Verona dopo 5 partite partendo dalla panchina, nella sfida di stasera contro l’Udinese contende il posto da titolare a Gineitis.
Occasione Toro: all’attacco dell’Europa, c’è l’offerta per Ricardo
Stasera l’Udinese. Chiesto anche Obrador del Benfica.
La Gazzetta dello Sport
Vlasic è la certezza Baroni con l’Udinese vuole conferme
Il croato guida la caccia la bis dopo il 3-0 al Verona Aboukhlal spinge per un’altra chance.