Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal ritorno in campo di Zapata alle prossime mosse di mercato

Tuttosport

Arriva Simeone! e Zapata gioca

Compromesso tra il Torino e il Napoli: il cholito in prestito con obbligo. Dusan disputa la sua prima partitella a dieci mesi dall’infortunio

E Idzes è sempre più vicino

Possibile effetto domino in difesa: il Torino è davanti al Sassuolo per l’indonesiano

Paura al Fila “Mi butto”. Salvato dopo oltre 6 ore

Un quarantenne romeno si arrampica sulle “vele” del centro sportivo. Alla fine si getta e rimane appeso a una corda nel vuoto: i vigili del fuoco lo abbrancano dopo pochi secondi

La Stampa

Simeone al Toro nel nome del padre. Così il Cholo ha servito l’ultimo assist

Il tecnico dell’Atletico ha spinto il figlio a sposare la piazza granata per rilanciarsi in Serie A

Amenda prima scelta. Il Toro offre 10 milioni per il gigante svizzero

Trattativa con l’Eintracht Francoforte per il giovane difensore. Operazione finanziabile grazie alla cessione di Coco in Russia

La Gazzetta dello Sport

E’ l’ora di Ngonge

In volo verso Valencia. Prenota la prima col Toro