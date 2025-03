Sondaggio / Yann Karamoh ha il contratto in scadenza a giugno 2025, dopo questa stagione merita il rinnovo o va lasciato andare?

Yann Karamoh ha il contratto in scadenza a giugno 2025. All’inizio Vanoli non lo utilizzava mai, preferendogli anche il giovane Njie. Poi piano piano il numero 7 è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e con il cambio di modulo era diventato il titolare a sinistra. L’arrivo di Elmas però l’ha riportato in panchina, dove Vanoli lo tiene per farlo entrare a fine partita e provare a sfruttare la sua corsa. Il numero 7 in questa stagione è stato molto discontinuo. Infatti ha alternato ottime giocate, come quella contro la Juve che ha portato al gol del pari di Vlasic, a errori banali e decisamente evitabili. In più la poca concretezza del numero 7 lo rende soggetto a molte critiche. Certamente 0 gol e solo 2 assist per un giocatore che gioca così avanzato sono un bottino troppo scarno.

Ora il numero 7 è in scadenza

Ora con solamente 9 partite ancora da giocare la domanda è la seguente: ha senso rinnovare il contratto a Karamoh? Il numero 7 del Toro si è sicuramente rivelato utile in alcuni frangenti e spesso ha fatto vedere le sue qualità atletiche. La sua poca concretezza e la sua discontinuità però fanno sorgere qualche dubbio sul possibile rinnovo dell’attaccante. Andrebbe rinnovato? o è il caso di lasciarlo partire a 0? Cosa ne pensate?

Karamoh merita il rinnovo di contratto? Sì

No Guarda i risultati