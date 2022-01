Salgono i positivi: l’Atalanta comunica di averne riscontrati tre nuovi all’interno del gruppo squadra dopo i tamponi di ieri

Il Covid è tornato ad assere un tunnel senza fine. Continua a crescere il numero di positivi tra i club di Serie A. Gli ultimi riscontrati appartengono all’Atalanta, che domani affronterà un’Udinese decimata. Si aggiungono tre giocatori alla lista, di cui non sono però state rese note le identità. La Dea ha messo in atto le procedure previste dal protocollo. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’Atalanta B.C. comunica che tre tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.