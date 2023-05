Un turno senza spettatori nei Distinti per lo Spezia per i cori contro Juric: Inter e Torino senza squalificati per il prossimo turno

Il giudice sportivo ha valutato le relazioni degli ispettori circa i cori che si sono levati, a fine primo tempo, all’indirizzo di Ivan Juric, nel settore immediatamente alle spalle delle panchine. Per questo motivo lo Spezia sarà obbligato, alla prima partita utile in casa, a disputare una gara senza la presenza di spettatori nel settore dei distinti. “Beceri e insultati cori e grida di discriminazione razziale”, così si legge nel comunicato in cui si motiva la decisione. Per quel che riguarda Torino-Inter, le due squadre non avranno squalificati.