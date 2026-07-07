Spalletti e Gasperini guidano la classifica, solo in tre percepiscono uno stipendio inferiore rispetto all’allenatore granata

Le squadre di Serie A hanno finalmente delineato chi saranno i rispettivi allenatori per la stagione 2026/27. Dopo l’arrivo di Allegri al Napoli, lo scacchiere è stato completato, ed è arrivato il momento di scoprire gli stipendi degli allenatori. Questa classifica è stata diffusa da MCO Report e vede ai vertici Spalletti e Gasperini.

I più pagati, sorpresa Juric

Nella classifica, subito dopo Spalletti e Gasperini, che percepiscono 5 milioni c’è Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, con 4,5 milioni. Subito dopo con 3,5 milioni Ruben Amorim, che ha sostituito proprio Allegri alla guida della panchina rossonera, con Maurizio Sarri che completa la top five, con i suoi 3 milioni. A sorprendere tuttavia è Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, che dopo alcune esperienze negative, con Roma e Southampton, ha firmato un contratto che gli garantisce 2 milioni di stipendio annui con il club lombardo.

Abate appena fuori dalla zona retrocessione

Tra gli allenatori che occupano le posizioni più basse in questa classifica, troviamo in ultima posizione il Frosinone, con Alvini che percepisce 400mila euro, con Di Francesco poco sopra con 500mila e Aquilani con 650mila. Appena fuori della zona retrocessione si trova Ignazio Abate, che guiderà il Toro nella prossima stagione, percependo uno stipendio da 750mila euro annui.

Ecco la classifica completa:

Luciano Spalletti (Juventus): 5 milioni

Gian Piero Gasperini (Roma): 5 milioni

Massimiliano Allegri (Napoli): 4,5 milioni

Ruben Amorim (Milan): 3,5 milioni (+ bonus)

Maurizio Sarri (Atalanta): 3/3,5 milioni

Cristian Chivu (Inter): 3 milioni (+ bonus)

Domenico Tedesco (Bologna): 2/2,5 milioni

Ivan Juric (Monza): 2 milioni

Gennaro Gattuso (Lazio): 1,5 milioni (+ bonus)

Fabio Grosso (Fiorentina): 1,2 milioni

Daniele De Rossi (Genoa): 1 milione

Fabio Pisacane (Cagliari): 1 milione

Cesc Fabregas (Como): 1 milione

Carlos Cuesta (Parma): 900 mila

Giovanni Stroppa (Venezia): 800/900 mila

Kosta Runjaic (Udinese): 750 mila

Ignazio Abate (Torino): 750 mila (+ bonus)

Alberto Aquilani (Sassuolo): 650 mila

Eusebio Di Francesco (Lecce): 500 mila

Massimiliano Alvini (Frosinone): 400/500 mila