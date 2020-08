Le parole di Vagnati nel prepartita di Bologna-Torino, sul possibile arrivo di Marco Giampaolo al posto di Moreno Longo, attuale tecnico granata

L’ultima di campionato è in procinto di cominciare ma Moreno Longo difficilmente resterà sulla panchina del Torino. A confermare i sospetti le parole di Davide Vagnati, attuale ds granata nel prepartita di Bologna-Torino: “Giampaolo? É un allenatore che stimiamo ma è tesserato con un altro club. Non mi sembra corretto parlarne. É un ottimo allenatore. Deadline per l’allenatore? Speriamo che sia il più presto possibile. Ci sono dei momenti da dover affrontare .Sappiamo cosa vogliamo e cosa dobbiamo fare. Siamo tranquilli e fiduciosi.“, poco spazio ad ulteriori dubbi, ma solo il tempo scioglierà ogni perplessità.