Pioli: “Abbiamo passato un turno difficile meritatamente”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli dopo Milan-Torino, terminata con la vittoria dei rossoneri per 4-2 ai tempi supplementari

Commenta così Stefano Pioli , sfida valida per i quarti di Coppa Italia, che delinea il come avversaria della Juventus in Smeifinale. “Una bellissima partita. Abbiamo giocato bene. Non meritavamo lo svantaggio nel secondo tempo. Non meritavamo di chiudere il primo in svantaggio. La squadra ci ha sempre creduto. Ha tirato fuori uno spirito incredibile. Tanta generosità, tanta voglia di fare la partita. Abbiamo passato un turno difficile meritatamente“. Ha poi proseguito parlando dei suoi giocatori: “Rebic ha fatto un’ottima prestazione. Sa strappare lavorare per la squadra. E’ un giocatore di qualità, ritrovato, che sta dando un buon apporto alla squadra. Ho tanti giocatori disponibili e di qualità e l’impprtante è essere squadra. Le qualità singole ci possono aiutare a vincere le partite. “.

Pioli continua: “Ultimamente nelle altre partite avevamo concesso troppo. Stasera abbiamo concesso al Torino il minimo indispensabile. Sul primo gol c’è stata una disattenzione. Abbiamo perso palla e non abbiamo mesos a posto la squadra. Abbiamo concesso poco, mentre nelle altre invece abbiamo concesso di più. Anche contro l’Udinese abbiamo lasciato spazio ai nostri avversari. La squadra è stata compatta ha lavorato bene e sono contento, anche per quanto fatto dal punto di vista dell’intensità.“

Il tecnico poi prosegue in conferenza stampa: “Io credo che il Milan abbia fatto un’ottima partita. E’ stato un peccato non aver finito il primo tempo con più gol di scarto. Abbiamo creato tanto e concesso il meno possibile, poi è chiaro che ci vuole ancora più attenzione. Il Milan è stata una squadra con la giusta intensità per tutta la partita. La squadra sta bene, ci crede. Alle difficoltà dobbiamo reagire con equilibrio, con la consapevolezza di poter rimettere in piedi le partite anche nei minuti finali. Se siamo guariti? Lo dirò a fine stagione. Anche contro il Verona ci sarà da soffrire”.

Su Calhanoglu: “Ci sarà tempo di fare le scelte per domenica. Quello che conta è che la mia squadra non ha mai messo di produrre e di restare ordinata. Oggi siamo stati messi bene in campo. Piatek? La testa ce l’ha qua, altrimenti non l’avrei fatto giocare. Ha fatto molto bene la partita contro la Spal, oggi non ha trovato lo spazio di cui aveva bisogno per incidere”.