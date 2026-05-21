L’associazione Toro Club Melfi “Gian Paolo Ormezzano” ha emesso un comunicato stampa per presentare la nona edizione del Memorial

Sabato 23 maggio alle ore 17.30, presso il centro culturale “Nitti” di Melfi, andrà in scena la nona edizione del Memorial “Mauro Tartaglia”, manifestazione organizzata dal Toro Club Melfi “Gian Paolo Ormezzano” in collaborazione con l’Asd Junior Lavello. L’evento, nato per ricordare Mauro Tartaglia, figura molto legata al territorio e grande tifoso granata, unirà sport, cultura ed educazione attraverso incontri, mostre e momenti di confronto. Ospite d’onore sarà Renato Zaccarelli, storica bandiera del Torino e capitano dello scudetto del 1976, che prenderà parte alla manifestazione insieme ad altri protagonisti del mondo granata.