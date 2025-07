Ecco quali sono i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola questa mattina

Tuttosport

Promessa non mantenuta. Il 90% della squadra non c’è

Cairo aveva detto: “Vorrei dare al mister una rosa il più possibile pronta per il ritiro”. Così non è stato

Oggi la partenza. Zapata guida il Toro in ritiro

Allenamento al mattino, pranzo, poi la partenza per l’Alto-Adige dove proseguirà la preparazione

Ngonge-Oristanio: si accelera

Vagnati in settimana si vedrà con gli uomini mercato dei due attaccanti che vogliono il Toro

La Gazzetta dello Sport

Le missioni di Baroni

Toro si comincia. Quattro obiettivi da centrare in ritiro

La Stampa

Il ritiro un Toro incompleto con l’attacco da ricostruire

I granata partono oggi per Prato allo Stelvio tra sogni d’Europa e vuoti di mercato. Mancano gli esterni offensivi, Zapata deve recuperare e Njie resta a curarsi in città