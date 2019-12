Tanti auguri di Buon Anno!! - Toro.it

La Redazione di Toro.it augura a tutti voi un sereno 2020: con la speranza che possa essere un anno ricco di soddisfazioni per tutto il mondo del Toro

Come ogni anno che si chiude, anche le ultime ore del 2019 sono ore di bilanci, di ricordi ma anche e soprattutto di speranze per tutto ciò che riserverà il 2020. Si chiude quindi un anno fatto di alti e bassi, di soddisfazioni e di qualche delusione per il mondo Toro e per tutti noi che lo seguiamo da sempre con passione. A voi, cari nostri lettori, vanno i nostri più cari auguri di un felice e sereno Anno Nuovo nella speranza che sia portatore di soddisfazioni e traguardi importanti. Tanti auguri da parte di tutti noi della Redazione di Toro.it e arrivederci al 2020. Buon anno a tutti e, ovviamente, Forza Toro!!