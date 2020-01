Filadelfia, c'è il via libera alla progettazione del Museo - Toro.it

Il CdA della Fondazione Filadelfia ha deliberato: c’è il sì per l’avvio della procedura per la progettazione del Museo nel lotto 3

Il CdA della Fondazione Filadelfia si è riunito quest’oggi e ha deliberato l’avvio delle “attività progettuali e amministrative necessarie per il completamento del lotto 3 nella sua nuova formulazione proposta che prevede una riduzione dell’impegno di spesa a non più di 4,5 milioni di euro, per la cui realizzazione sarà comunque necessario avere la necessaria copertura finanziaria”. La stazione appaltante per la prima parte del lotto 3, come accaduto per la costruzione del Filadelfia, sarà SCR, con cui il Presidente Asvisio fisserà una riunione.

Inoltre la Fondazione ha deliberato di definire quale stazione appaltante, con riguardo alla ricerca di un istituto di credito ritenuto necessario per raccogliere la provvista necessaria alla costruzione del lotto 3, preliminarmente la Città di Torino, o, subordinatamente, in caso di mancata accettazione di questa, SCR Piemonte S.p.A., dando mandato al Presidente di fissare una riunione preparatoria e di definire un preventivo di massima.