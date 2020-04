Il Torino sceglie il Filadelfia per la ripresa: è già stato sanificato - Toro.it

Niente Novarello, il Torino resterà in città: Filadelfia e hotel al Lingotto per ripartire in sicurezza. Il club ha già attuato un primo intervento di sanificazione

Il Torino si prepara alla ripresa degli allenamenti, in attesa che da Governo e Figc arrivi l’ok definitivo. I vertici granata si sono mossi in questi giorni per vagliare tutte le soluzioni a disposizione e hanno scelto di puntare sul Filadelfia. Esclusa dunque l’ipotesi Novarello: il ritiro blindato che dovrebbe precedere il ritorno sui campi della Serie A si terrà in città. Data la mancanza della foresteria e della mensa, però, si sta ancora lavorando per individuare l’hotel in cui il ‘gruppo squadra’ – quello sancito dal protocollo della Federcalcio – mangerà e trascorrerà la notte. Tra le ipotesi spicca quella del DoubleTree by Hilton del Lingotto, attualmente favorita perché la struttura risponderebbe in toto ai requisiti: è vicina al centro sportivo e ha a disposizione spazi comuni abbastanza ampi da permettere la convivenza a distanza di sicurezza.

Filadelfia sanificato: le prossime tappe

Intanto il Filadelfia ha già ricevuto un primo intervento di sanificazione. Spogliatoi, salone adibito a palestra e tutti gli altri luoghi nei quali personale e gruppo potrebbero trovarsi nei prossimi giorni sono stati adeguatamente igienizzati.

Un’altra sanificazione sarà messa in atto nel momento in cui si avrà la certezza della ripresa. Che, lo ricordiamo, potrebbe avvenire dal 4 maggio in poi e sarà in ogni caso preceduta dallo screening (tampone e test accurati) sui calciatori.