Filadelfia, al Toro l’area museale in comodato gratuito: sarà utilizzata per gli allenamenti

Questa mattina in Comune la Fondazione Filadelfia ha comunicato la decisione di cedere in comodato d’uso gratuito l’area sulla quale, trovati i fondi, sorgerà il Museo

L’area è al momento dismessa e sarà, verosimilmente alla fine del mese di febbraio, disponibile per gli allenamenti del Torino. Stiamo parlando del lotto tre, l’area del Filadelfia che si affaccia su Via Giordano Bruno, quella che dovrebbe vedere sorgere – una volta reperiti i fondi necessari – il Museo. La Fondazione Filadelfia ha comunicato questa mattina, nel corso della riunione della Commissione Bilancio in seduta congiunta con la Commissione Sport a Palazzo Civico, di aver accettato di cedere in comodato d’uso gratuito quell’area al Torino Fc. Si tratta di cessione temporanea: in qualunque momento, con un preavviso di tre mesi, la Fondazione potrà comunicare alla società granata di aver bisogno della disponibilità di quel lotto (per esempio proprio per una futura costruzione del Museo). Il Toro la utilizzerà come area di allenamento e ogni intervento – da quello che riguarda la recinzione al movimento terra – sarà a suo carico, manutenzione compresa. L’accordo tra le parti dovrebbe essere ufficiale alla fine del mese di gennaio.