Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric sul nuovo acquisto Mohamed Fares prima di Sampdoria-Torino

Tutto pronto allo stadio “Luigi Ferraris” in vista di Sampdoria-Torino, sfida che apre la ventiduesima giornata di campionato. Il tecnico granata Ivan Juric, che ha aggiunto di recente un innesto al suo organico, ha aprlato così dell’arrivo di Fares: “Con lui abbiamo alzato il livello. Arriva però da diversi infortuni. Abbiamo sei mesi per valutarlo. Non mi aspetto molto da lui nell’immediato. Continuo ad affidarmi a Vojvoda che sta facendo bene”.