Dopo il 7-0 con l’Atalanta e l’eliminazione in Coppa Italia, il Torino è umiliato a Lecce: per Mazzarri l’avventura può essere arrivata al capolinea

L’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino potrebbe essere giunta al capolinea: dopo il 4-0 incassato dal Lecce, il presidente Urbano Cairo sta ora valutando l’esonero dell’allenatore. Il patron granata aveva confermato la fiducia nell’allenatore anche dopo il 7-0 incassato contro l’Atalanta e l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan. Nella pancia del Via del Mare si sta ora decidendo il futuro dell’allenatore.

Mazzarri: si decide il futuro stasera

Ore 20.45 Urbano Cairo sta ora parlando con i “senatori” dello spogliatoio, tra cui Andrea Belotti, Salvatore Sirigu e Lorenzo De Silvestri. Il presidente vuole ascoltare il parere di tutti prima di decidere se esonerare o confermare l’allenatore.

Ore 20.10 Cairo, Mazzarri, Comi e Bava sono ora a colloquio negli spogliatoi di Via del Mare. Al fischio finale, presidente, ds e dg, insieme a Moretti, hanno raggiunto gli spogliatoi all’uscita della squadra dal campo.