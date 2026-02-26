Il 2-1 del 1976, il saluto a Moretti, la zampata di Caicedo: i precedenti di Torino-Lazio in Serie A

Archiviate le due sconfitte consecutive contro Bologna e Genoa e l’era Marco Baroni, il Toro è ora chiamato a rialzare la testa con D’Aversa in panchina, già a partire dalla gara di domenica prossima. In un Olimpico ancora scottato e in clima di forte contestazione arriverà la Lazio di Maurizio Sarri, al decimo posto in classifica e all’interno di una stagione altrettanto complicata. I precedenti all’Olimpico contro i biancocelesti sorridono ai granata che hanno vinto in 31 occasioni nei 75 incontri disputati, a fronte di 18 successi laziali e 26 pareggi. L’ultimo precedente all’Olimpico risale al 29 settembre 2024, incontro vinto 3-2 dai biancocelesti, all’epoca allenati proprio dallo stesso Baroni.

L’ultima vittoria granata all’Olimpico

Per trovare l’ultima vittoria granata all’Olimpico contro la Lazio, bisogna andare indietro fino al 26 maggio 2019. Toro e Lazio si trovavano una dietro l’altra al 7° e all’8° posto, e nell’ultimo turno di campionato i ragazzi di Mazzarri si giocavano l’Europa. I granata vinsero quella partita per 3-1, ottenendo la qualificazione ai playoff di Europa League. Fu inoltre l’ultima presenza da calciatore di Emiliano Moretti, celebrato dai tifosi al momento del cambio e al fischio finale.

Il 2-1 del 1976

Uno dei precedenti più dolci in casa Toro è la vittoria contro i biancocelesti della stagione 1975/76, annata dell’ultimo scudetto granata. Alla 12esima giornata, il 12 gennaio 1976, i granata di Radice battono i capitolini di Maestrelli grazie alle sesta rete stagionale di Graziani, ed alla nona di Pulici che sbloccano la partita nel primo tempo. Nella ripresa accorcia le distanze Re Cecconi, il quale, in quell’annata, si rese protagonista anche della partita di ritorno a Roma con un autogol a tempo scaduto che valse l’1-1 finale.

Il rocambolesco 3-4 del 2020

Uno dei precedenti più amari, invece, in epoca recente, è senza dubbio il 3-4 della stagione 2020/21. I granata di Giampaolo, in quell’occasione, caddero vittima della classica zampata di Caicedo, attaccante biancoceleste specializzato – in quegli anni – nei gol a tempo scaduto. Dopo 80 minuti in cui entrambe le squadre erano andate in vantaggio (0-1 Lazio prima e 2-1 Toro poi), all’87’ i granata segnarono la rete che sembrava potesse valere la vittoria con Lukic. Nei minuti di recupero, però, successe di tutto. Al 90+’3 venne concesso un calcio di rigore agli ospiti, realizzato da Ciro Immobile, e poi la squadra di Inzaghi vinse al 98′ proprio con il gol di Caicedo.