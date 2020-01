Laxalt, l'agente allontana le voci: "Diego vuole restare al Torino" - Toro.it

Calciomercato Torino / Ariel Krasouski, agente di Laxalt, ha smentito le voci di un possibile addio anticipato ai granata: “Resta”

Diego Laxalt non si muove dal Torino, almeno fino all’estate. A sentire l’agente del calciatore uruguagio, Ariel Krasouski, di dubbi non ce ne sono più. Raggiunto da TuttomercatoWeb, l’agente ha commentato così le voci su un possibile addio anticipato del suo assistito: “Diego vuole restare al Torino, ha firmato un contratto e vuole continuare la sua esperienza in granata. A luglio vedremo, il Torino ha il diritto di riscatto: o rimarrà al Torino oppure tornerà al Milan. Ma ora non andrà da un’altra parte per cinque o sei mesi. Nel calcio mai dire mai, ma la volontà di Diego è di rimanere perché è la destinazione che abbiamo scelto in estate, lo ha voluto l’allenatore”.

L’incontro a Casa Milan per Laxalt

Nel pomeriggio di ieri, 15 gennaio 2020, Vincent Casella – l’altro agente che cura gli interessi di Laxalt – era stato avvistato a Casa Milan. L’esterno piace in Spagna, ma Krasouski ha assicurato che non si muoverà in questa sessione di gennaio.

Allarme rientrato, per il momento. Mazzarri non rischia più di perdere un’utile alternativa a centrocampo. A meno di (nuovi) clamorosi ribaltoni.