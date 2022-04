Domani, alle ore 15.00, il Collegio di Garanzia del Coni emetterà la sentenza definitiva su Atalanta-Torino. Granata fiduciosi

Epilogo ancora mancante per la vicenda di Atalanta-Torino. Il match, in programma per gennaio, è stato rinviato a causa di un focolaio riscontrato nel gruppo squadra granata messo in quarantena forzata dall’ASL competente, all’11 maggio. La data potrebbe variare in base al rendimento della Dea in Europa League, che nel frattempo è pronta a contrastare anche questa volta la decisione presa. Ha infatti scelto di appellarsi all’ultimo grado in giudizio facendo ricorso perché venga annullato il tutto.

Atalanta-Torino, verso la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni

Il club bergamasco vorrebbe il 3-0 a tavolino senza dover scendere in campo. L’ultima parola spetta però al Collegio di Garanzia del Coni, che il 13 aprile 2022 emetterà la sentenza definitiva dopo la presa in esame del ricorso nerazzurro. L’avvocato granata Eduardo Chiacchio, legale di fiducia dei granata da ormai dodici anni e già operativo in occasione di Lazio-Torino nella scorsa stagione, non ha dubbi sul risultato: “Restiamo assolutamente fiduciosi di fare un nuovo en plein dopo quello della scorsa stagione. Il Torino ha rispettato tutte le disposizioni e le leggi ed è ciò che sta dimostrando dall’inizio. Con cinque sentenze a nostro favore, aspettiamo la sesta con assoluta fiducia“, ha dichiarato il legale in un’intervista a Tuttosport. Dopo aver vinto i primi nei primi due gradi, resta infatti solo l’ultimo.

L’avv. Chiacchio: “Ho richiamato nelle memorie i vari precedenti in materia”

“Noi abbiamo innanzitutto eccepito l’inammissibilità sulla richiesta dell’Atalanta del terzo grado di merito sulla questione. Al terzo grado del Coni si riceve solo per motivi di legittimità e non per merito. Oltre a segnalare ciò, ho contestato gli assunti di parte avversa e ho richiamato nelle memorie i vari precedenti in materia. L’atto interdittivo della ASL per l’intero gruppo squadra costituisce il “factum principis” che vieta al soggetto destinatario del provvedimento sanitario di affrontare trasferte con violazione del diritto penale come conseguenza, quindi commettere un reato“, ha spiegato l’avvocato, dando un quadro generale della situazione.