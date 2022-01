È previsto in giornata il comunicato del Giudice Sportivo riguardo ad Atalanta-Torino: probabile che la decisione venga rimandata

È atteso oggi, venerdì 7 gennaio, un primo comunicato del Giudice Sportivo in merito alla partita Atalanta-Torino che non si è giocata a causa dei diversi casi di positività al Covid che hanno colpito i granata. Situazione che aveva portato l’Asl a bloccare la partenza dei granata per Bergamo, rimandando così il primo impegno ufficiale del 2022 per la squadra di Ivan Juric. Sono tre i possibili scenari che si potrebbero concretizzare. Quello più probabile è che, come successo nella scorsa stagione per la partita Lazio-Torino e di recente per Salernitana-Udinese, il Giudice decida di prendere più tempo per decidere (il cosiddetto sub iudice). Più remoti gli altri casi: la possibilità che venga assegnata la vittoria a tavolino 3-0 all’Atalanta, con un punto di penalizzazione per il Toro, o che il Giudice Sportivo disponga direttamente il rinvio della partita. A breve dovrebbero arrivare anche novità riguardo a Torino-Fiorentina in programma domenica 9 gennaio, con la partita che è ancora in ballo.