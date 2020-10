Sassuolo-Torino 0-1, il primo tempo: decide Linetty - Toro.it

Il commento del primo tempo di Sassuolo-Torino / Granata avanti per 1-0: cross di Vijvoda e Linetty trova la sua prima rete con il Toro

Per Sassuolo-Torino Giampaolo cambia ancora. In difesa confermato Lyanco, rientra Bremer mentre Nkoulou si accomoda in panchina. In attacco, invece, ancora Lukic dietro le due punte che al Mapei Stadium sono Belotti e Verdi. Ed è proprio Verdi ad accendere il match dopo appena 10 minuti di gioco: bella palla di Lukic, l’attaccante aggancia ma poi a tu per tu con Consigli non riesce a sfruttare un’incredibile occasione. Sette minuti più tardi è Meité ad impegnare Consigli calciando dritto in porta il pallone arrivato da Belotti. Altro brivido del Sassuolo che può ringraziare la reattività del proprio ultimo uomo.

Sassuolo, il primo tempo

E anche Sirigu non è da meno. Dopo la papera nella sfida contro il Cagliari, il portiere granata chiude lo specchio della porta a Berardi strozzandogli in gola l’urlo di gioia per il possibile rete del vantaggio. Poco più di mezz’ora e finalmente il risultato si sblocca. E a portare avanti il Torino ci pensa Linetty cross di Vojvoda per il Gallo che non aggancia, da dietro sbuca il neoacquisto granata che di prima batte Consigli. E sarà proprio il Toro a terminare in vantaggio il primo tempo dopo aver rischiato in un paio di occasioni di farsi raggiungere. Buoni i segnali di reazione del Torino che vuole e deve strappare i 3 punti.