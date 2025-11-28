Toro.it

Baroni sfida il suo passato, ecco dove vedere l’incontro della 13a giornata in programma domenica 30 novembre

In seguito alla batosta subita per mano del Como, il Toro torna in campo contro il Lecce. Domenica alle ore 12:30, Baroni sfida il suo passato, tornando da ex al Via del Mare. Una partita fondamentale per i granata per ritrovare certezze e provare a smaltire la grande delusione di lunedì. L’incontro potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen prior to the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
ultimo aggiornamento: 28-11-2025

