Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: c’è Vlasic titolare, Miranchuk e Ricci vanno in panchina così come Gravillon

Presente qualche sorpresa nell’undici iniziale schierato da Juric per la Lazio. C’è Vlasic ma non in mezzo al campo. Il croato prende il posto di Miranchuk sulla trequarti. Linetty a fare da mezzala con Ilic, mentre Djidji torna titolare al posto di Gravillon.

Lazio-Torino: chi gioca

Ecco i due undici di partenza:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Immobile, Romero, Lazzari, Gila, Bertini, Basic, Fares. Allenatore: Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Karamoh, Lazaro, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Miranchuk, Gineitis. Allenatore: Juric.