Quando Giampaolo aiutò Di Francesco jr: con Eusebio un legame "di sangue" - Toro.it

Si affronteranno in Torino-Cagliari, ma Giampaolo e Di Francesco sono legati da una stagione di Serie C, a Cremona. Marco allenò Federico: e lo lanciò

Marco Giampaolo arriva a Cremona in novembre, è il 2014. Di lui, allora, c’è un solo ricordo. E’ l’allenatore della fuga dal Brescia, consumata un anno prima dopo l’umiliazione dell’incontro con gli ultras in un locale dello stadio. “Hanno cercato di farmi cambiare idea ma non l’ho cambiata”, racconterà l’allenatore di Giulianova a Gianni Mura, “E’ una questione di dignità”. Anche la Serie C, per Giampaolo, ha dignità. E accettare la Cremonese significa fare pace col calcio. A Cremona c’è un ragazzo, si chiama Federico Di Francesco. Ha vent’anni e non gli piace essere considerato solo il figlio di Eusebio, ex calciatore ora in panchina. Nei primi giorni di lavoro assieme, i due si piacciono. Marco lancia Federico dall’inizio contro il Pavia: i grigiorossi perdono sonoramente per 4-1, ma il ragazzo segna un gol, il suo primo tra i professionisti. Ne festeggerà altri quattro, nella stagione che lo iscrive definitivamente nell’albo delle promesse azzurre.

Di Francesco e Giampaolo, quella stima che nasce a Cremona

Il legame tra Giampaolo e Di Francesco padre – che si affronteranno domenica in Torino-Cagliari – è innanzitutto di sangue, allora. E riporta a quell’annata, ripercorrendo la quale Federico dirà, nel 2016: “Prima che arrivasse giocavo poco, lui mi mise subito dentro alla prima partita, feci gol e da lì iniziai a diventare un titolare. Come persona e come allenatore, Giampaolo per me è stato un grande maestro“.

Anche Eusebio ha stima di Marco. I due si sono avvicendati sulla panchina della Sampdoria: il primo la prese dopo che il secondo accettò l’azzardo Milan. I giocatori prima dell’uno e poi dell’altro, nell’analizzare le differenze tra i due, tirarono fuori una parola ricorrente: metodo. Sono diversi, i loro approcci al calcio e alla preparazione settimanale. Radicalmente. Nel modulo e nel rapporto con i calciatori.

I precedenti tra i due allenatori

I due, in panchina, si sono affrontati sette volte. E l’equilibrio è fisso: 3 vittorie ciascuno e un pari. L’ultimo successo di Giampaolo risale al gennaio 2018: Roma-Sampdoria fu decisa da un gol di Duvan Zapata a dieci dalla fine. Di Francesco prese la rivincita nel novembre successivo, nell’ultimo confronto diretto tra i due: trionfò per 4-1, anche grazie a un gol di Schick. Altro talento sbocciato grazie al collega, maestro del figlio Federico.