Giampaolo ha l’accordo con il Sassuolo, ma la trattativa è bloccata a causa del mancato accordo per la buonuscita col Torino

Sembravano essere rose e fiori tra Giampaolo ed il Sassuolo, ma le spine hanno preso il sopravvento. La fumata bianca è infatti rimasta ancora in stand-by. La questione si è complicata a causa del terzo attore in ballo, il Torino, che vincola il tecnico fino al 2022. Per poter diventare ufficialmente l’allenatore dei neroverdi, Giampaolo dovrebbe infatti rescindere il contratto firmato con i granata in modo da essere nuovamente sul mercato e poter intavolare una nuova trattativa ed eventuali accordi. La burocrazia è lo scoglio principale, ma dietro di essa è nascosta un’altra insidia.

Toro-Giampaolo, manca la buona uscita dei granata

La prassi vuole infatti che, quando un allenatore rescinde il contratto per cambiare destinazione, il club dal quale si libera gli assicuri una buona uscita. Il Torino quindi dovrebbe pagare Giampaolo, cosa a quanto pare distante dalle volontà del club granata. L’addio del tecnico ex Milan assicurerebbe però ai granata di evitare di pagare due allenatori (ed un risparmio di circa 1.5 milioni di euro). Il Toro dovrebbe quindi mantenere i propri obblighi nei confronti di Giampaolo, che rischia di rimanere a piedi se venisse tirata troppo la corda.