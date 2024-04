Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato sugli squalificati che salteranno il prossimo turno del campionato di Serie A

Archiviata la 30ª giornata del campionato di Serie A il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari applicati per il prossimo turno. Non ci sono giocatori di Empoli e Torino: la gara si giocherà senza squalificati. Nel Toro restano comunque in diffida Lovato e Ricci.

I provvedimenti del Giudice Sportivo

Calciatori espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Pessina (Monza)

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Loftus-Cheek (Milan), Lucca (Udinese), Magnani (Hellas Verona), N’Dicka (Roma), Retegui (Genoa)