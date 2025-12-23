Il numero 90 dei rossoblù non sarà presente per la sfida contro i granata valevole per la 17a giornata di serie A

Michael Folorunsho infortunatosi nella sfida pareggiata contro il Pisa, dopo aver sbattuto il ginocchio destro contro il palo della porta avversaria, dovrà saltare la sfida dell’Olimpico Grande Torino fissata per sabato 27 dicembre 2025. Di seguito il bollettino medico pubblicato dal club sui propri canali digitali: “A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”.