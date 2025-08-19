Buona la prima per Franco Israel, che da titolare si è reso protagonista di diversi interventi che hanno salvato il Toro

Esordio stagionale vincente ma non del tutto convincente per il Torino, vittoriosi 1-0 sul Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e avanza al turno successivo. Successo ovviamente importante per i granata, che ci hanno messo un po’ a carburare ma che – nel secondo tempo – hanno cambiato marcia. E in questo senso è risultato decisivo sin da subito Israel, il quale in una prima frazione ricca di difficoltà è parso l’unica luce all’interno degli undici schierati da Baroni. In un Torino incapace di reagire alle offensive degli emiliani, ci ha pensato lui a far mantenere il pareggio.

Esordio positivo

L’arrivo negli ultimi giorni di luglio, il trauma cranico nella prima amichevole in maglia granata, la ripresa e la partita da migliore in campo contro il Modena. Un ambientamento molto rapido per Israel, che d’altronde in Italia e a Torino già ci era stato abbastanza. Alla prima partita ufficiale con il Torino l’uruguaiano non ha fatto per nulla rimpiangere Milinkovic-Savic, che intanto nelle amichevoli con il Napoli ha già messo a registro due errori non banali. L’ex Sporting CP è partito alla grande, con 4 parate tutte nel primo tempo e di vitale importanza. In un primo tempo dove i granata ci hanno capito ben poco, ci ha pensato lui a evitare di andare in svantaggio, con diversi interventi tutt’altro che semplici che hanno fatto capire ai giocatori di Sottil come segnare ieri potesse rappresentare un arduo compito.

La fiducia di tutti

Non c’era miglior modo di presentarsi allo Stadio Olimpico Grande Torino per il numero 81, che già alla prima gara stagionale ha ricevuto l’affetto di tutti i tifosi del Toro. Tanta fiducia nei suoi confronti: la speranza di tutti è che possa superare quanto fatto da Milinkovic-Savic, e l’inizio non è stato proprio malaccio.