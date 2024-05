Uros Kabic ha fatto un post di scuse sui propri social dopo quanto accaduto durante l’intervallo di Torino-Bologna

Uros Kabic chiede scusa. Il nuovo acquisto granata, durante l’intervallo di Torino-Bologna, si era reso protagonista di un episodio alquanto discutibile: nel corso dell’esibizione dei Sensounico in memoria del Grande Torino il serbo era entrato in campo a giocare con il pallone. Il giocatore si è poi reso contro dell’atteggiamento poco rispettoso e ha affidato ai social un post di scuse. “Mi voglio scusare con tutti i tifosi per ciò che è accaduto ieri sera durante l’intervallo”, ha scritto nelle proprie Instagram stories postando una foto degli Invincibili.