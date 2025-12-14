Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul momento d’oro di Vlasic e il ritorno alla vittoria della squadra

Tuttosport

Toro, vittoria d’oro: un gol alla B. San Vlasic! Ma che paura al 100′

Cremonese ko: nel giorno del debutto di Petrachi, Baroni esulta dopo 48 giorni e 3 ko di fila. Simeone, rischio rigore nel recupero extralarge.

“Si, questa è la mia squadra”

Baroni adesso può tirare un sospiro di sollievo. “Dispiace per Vagnati, avevamo un buon rapporto. Petrachi ha ragione: posso e devo fare di più”.

Maripan è un vero muro, Adams meritava il gol

Vlasic migliore in campo: oltre alla rete pure tante giocate di qualità. Zapata è in continua crescita sul piano della forma, Baschirotto e Ceccherini non riescono a contenerlo.

Ora segna sempre Vlasic: “Ci tengo tanto al Toro”

“Mi sento obbligato a dare tutto, qui è casa mia. Siamo più forti di quello che stiamo dimostrando”.

La Stampa

Sospiro di sollievo

Dopo 3 sconfitte di fila il Toro supera la Cremonese, decide Vlasic, brividi per un mani di Simeone al 99′.

Valsic ci ha preso gusto a segnare: “Il Toro è casa mia, devo dare tutto”

Terzo gol consecutivo in casa per il croato, ma questa volta è decisivo per regalare la vittoria ai granata.

La Gazzetta di Sport

Il leader è Nikola

Non solo il gol, Super Vlasic fa andare forte tutto il Toro.

“Vittoria fondamentale”

Cairo: “Ho visto tanto carattere, bella risposta dei ragazzi”.