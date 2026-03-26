Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’interesse per Barbieri e sui possibili riscatti
Tuttosport
Toro, a destra piace Barbieri
Lazaro è sempre più vicino all’addio: ha il contratto in scadenza. Petrachi segue il terzino che si sta mettendo in luce alla Cremonese
Gli esterni non stanno incidendo. In sette, solo 4 assist e nessun gol
Il rendimento insufficiente non è una novità di questa stagione
Anjorin: Aprile il mese della verità per i due riscatti
Con la salvezza scatterà per i granata l’obbligo di acquisto dell’inglese dall’Empoli per 4,5 milioni
La Gazzetta dello Sport
D’Aversa chiede gli straordinari, scatta il piano per il decollo
Lavoro atletico tutto il giorno al Filadelfia, e anche domani doppia seduta in vista
La Stampa
Prati, restano 2 mesi per prendersi il Toro, e D’Aversa lo studia
L’ex Cagliari non ha ancora convinto il club granata a riscattarlo. Continua la scalata nelle gerarchie del tecnico durante la sosta