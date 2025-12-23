Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 17a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Cagliari sarà Doveri

Manca ormai poco all’inizio della 17a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Doveri avrà il compito di dirigere Torino-Cagliari, con l’aiuto di Passeri, Scatraglia e del quarto uomo Tremolada. Al VAR ci sarà Baroni, che verrà assistito da Sozza.

Le designazioni arbitrali

PARMA – FIORENTINA     h. 12.30

GUIDA

ZINGARELLI – MORO

IV:      PAIRETTO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAGGIONI

LECCE – COMO    h. 15.00

MARCHETTI

ROSSI C. – VECCHI

IV:      MASSIMI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI PAOLO

TORINO – CAGLIARI    h. 15.00

DOVERI

PASSERI – SCATRAGLI

IV:       TREMOLADA

VAR:      BARONI

AVAR:       SOZZA

UDINESE – LAZIO     h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – FONTEMURATO

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     CHIFFI

PISA – JUVENTUS    h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – BAHRI

IV:      PERENZONI

VAR:     MARINI

AVAR:    ABISSO

MILAN – H. VERONA    Domenica 28/12 h. 12.30

FABBRI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      VOLPI

CREMONESE – NAPOLI    Domenica 28/12 h. 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     SOZZA

BOLOGNA – SASSUOLO    Domenica 28/12 h. 18.00

SACCHI J.L.

POLITI – RICCI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       NASCA

ATALANTA – INTER    Domenica 28/12 h. 20.45

LA PENNA

BERTI – PERROTTI

IV:       RAPUANO

VAR:     ABISSO

AVAR:     MANGANIELLO

ROMA – GENOA     Lunedì 29/12 h. 20.45

DI BELLO (foto)

COSTANZO – DEI GIUDICI

IV:     DIONISI

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MANGANIELLO

The logo of AIA (Italian Referees Association) is seen prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Frosinone Calcio. Frosinone Calcio won 2-1 over Torino FC after extra times.
ultimo aggiornamento: 23-12-2025

