Sintesi e commento / Buon primo tempo del Torino, Milinkovic-Savic provvidenziale su Leao nel finale di frazione

Coco al centro della difesa, Linetty preferito a Tameze e Sanabria come partner di Zapata: per l’esordio in campionato sul campo del Milan, Vanoli ha scelto di confermare la stessa formazione mandata in campo contro il Cosenza in Coppa Italia. Fonseca schiera invece il suo Milan con il 4-2-3-1 tenendo però inizialmente in panchina il neo acquisto Morata e preferendo Jovic come terminale offensivo. La prima grande occasione della partita è per i rossoneri, al 7′, quando dagli sviluppi di un angolo Thiaw salta più in alto di Sanabria e colpisce di testa ma trova l’opposizione di Masina sulla linea, poi Leao da due passi spara fortunatamente alto. Il Torino prova a rispondere con una conclusione di Zapata dal limite al 15′ ma il colombiano non riesce a impensierire Maignan. Il Torino fatica a costruire gioco ma Vanoli approfitta del cooling break per riordinare la squadra e nella seconda parte di tempo si vede un Toro diverso: al 30′ arriva anche il gol dell’1-0. Bella combinazione tra gli attaccanti con Zapata che va al cross dalla sinistra, Bellanova di testa colpisce il palo poi Thiaw, nel tentativo di allontanare, fa scivolare il pallone oltre all linea. Maresca fa continuare ma dopo l’intervento del Var assegna il gol ai granata. Al 38′ Zapata di testa sfiora il 2-0 ma Maignan è bravissimo a opporsi alla sua incornata, tre minuti più tardi è invece Milinkovic-Savic a salire in cattedra con una grande parata su Leao che si era presentato da solo davanti a lui. Al 44′ ci prova Ilic dal limite ma Maignan compie un’altra grande parata.