Il portiere del Torino, autore di un campionato al di sopra delle aspettative, non è stato convocato dal ct della Serbia

Non c’è Vanja Milinkovic-Savic nell’elenco di Dragan Stojkovic per il doppio impegno della Serbia contro l’Austria in programma durante la sosta. L’estremo difensore del Torino, che in questa stagione ha spesso sfoderato prestazioni sopra la media, oltre alla statistica sui rigori parati, non farà parte del gruppo che proverà a mantenere la Divisione A della Nations Legue.

Assente nelle ultime due occasioni

Un vero e proprio paradosso, considerato il rendimento del portiere. Il ct, stavolta, ha deciso di fare a meno di lui per propria scelta, dopo che nelle ultime due occasioni – a ottobre e poi a novembre – erano stati problemi fisici ad impedire a Vanja di rispondere alla chiamata. A ottobre era rientrato per un infortunio mentre il mese successivo il selezionatore non lo aveva convocato spiegando che dietro la scelta c’erano motivazioni legate a un infortunio.